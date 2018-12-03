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Послания Путина Федеральному собранию до конца 2018 года не будет — Песков

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Послания Путина Федеральному собранию до конца 2018 года не будет — Песков

Москва, 3 декабря. Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию до конца 2018 года не будет, оно состоится в следующем году. Об этом в понедельник сообщили в Кремле.

«В декабре послания не будет», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он также уточнил, что данное мероприятие пройдет в будущем году.

В ноябре текущего года Песков не исключал, что российский президент может обратиться к Федеральному собранию до конца этого года.

Последний раз Путин выступал с обращением к парламенту 1 марта уходящего года. Оно де-факто стало посланием за предыдущий год, потому что в 2017 году российский лидер в таком формате не выступал. До этого в течение девяти лет — с 2008 по 2016 годы — послания президента Российской Федерации проходили в конце года: ноябре или декабре.

Автор: Андрей Крылов
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