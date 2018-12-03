Скандальный ресурс по «аренде» детей под видом брюк закрыли в Сети

Москва, 3 декабря. Пользователей Рунета возмутил сайт, предлагающий «взять в аренду» ребенка. При этом ресурс якобы предлагает почасовой прокат детской одежды, однако разделы ресурса вместо категорий типа «брюки»/«блузки» носит имена детей.

У каждого ребенка — несколько фотографий, у некоторых детей были фото и без одежды. Тут же указана и цена за «фотомодель», пишет News.ru. Оплатить аренду при этом можно только в криптовалюте.

Многие пользователи уверены, что на этом сайте попросту рекламируют детскую проституцию. News.ru отмечает, что на это намекало и само название сомнительного ресурса (CPidzhak), поскольку CP является известным обозначением детского порно (childporno).

Журналисты News.ru пытались поговорить с создателями сайта, но безуспешно. Более того, уже сегодня доступ к нему был закрыт. Теперь вместо заставки на главной странице появляется фото маньяка Андрея Чикатило с подписью: «Я их всех съел».