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Украина

Диктатор из него, как пуля из шоколада: в Киеве объяснили, зачем Порошенко ввел военное положение

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Диктатор из него, как пуля из шоколада: в Киеве объяснили, зачем Порошенко ввел военное положение

Киев, 3 декабря. Глава Украины Петр Порошенко решил ввести военное положение на Украине из-за своего крайне низкого рейтинга, который на данный момент находится на уровне «нецензурной брани». Об этом заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

Он выразил уверенность в том, что на удержание власти в своих руках направлены все силы и действия Порошенко.

Олейник напомнил, что украинский президент не смог ввести военное положение на 60 дней, чтобы сорвать избирательную кампанию в стране, но был вынужден согласиться на укороченный вариант.

Впрочем, как отметил экс-депутат, в течение этого месяца Порошенко может рискнуть и устроить провокацию, чтобы обосновать свое решение, пишет «Газета.Ru».

Олейник подчеркнул, что спасает ситуацию тот момент, что украинский глава — бизнесмен, который ищет свою выгоду.

«Порошенко — неглупый человек, хотя он алчный, патологически подозрительный и никому не доверяет… Он трусоват и диктатор из него, как пуля из шоколада», — объяснил экс-парламентарий.

Политик также считает, что западные кураторы продолжат поддерживать действующую власть на Украине. При этом, по его словам, шансы на победу Юлии Тимошенко на мартовских выборах минимальны, поскольку у лидера «Батькивщины» «все отберут». 

Диктатор из него, как пуля из шоколада: в Киеве объяснили, зачем Порошенко ввел военное положение

Олейник обратил внимание на то, что нынешняя политика геноцида и нищеты направлена на то, чтобы держать граждан в страхе.

Напомним, Порошенко ввел военное положение в 10 регионах Украины после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники Федеральной службы безопасности задержали три военных корабля военно-морских сил Украины за незаконное пересечение границы. Всех моряков с кораблей «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» арестовал суд в Симферополе.

Автор: Андрей Крылов
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