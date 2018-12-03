Голодец: В России ожидают более 7,7 млн туристов во время зимних каникул

Москва, 3 декабря. Число туристов на курортах России во время предстоящих зимних каникул составит более 7,7 миллиона человек, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец на совещании.

«Во время школьных каникул мы ожидаем, что число туристов на российских курортах превысит 7 миллионов 700 тыс. человек. Это наш исторический рекорд, с одной стороны, но с другой стороны мы к нему уже подготовлены», — сказала Голодец.

По словам вице-премьера, в настоящее время для семей с детьми подготовлено большое количество исторических и познавательных экскурсий. Голодец, отметив привлекательность Изборской крепости в Псковской области для туристов, сообщила, что отреставрированные исторические архитектурные памятники находятся также в Новгородской, Тверской, Ивановской областях.

Голодец, говоря о показателе внутреннего туризма в России по итогам года, сообщила, что число путешественников внутри страны составит более 60 миллионов человек.