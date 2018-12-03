Китайцы посвятили Порошенко чехлы для смартфонов «Паленка» с поросенком в короне

Пекин, 3 декабря. Китайские производители начали продажу необычных чехлов для смартфонов, пародирующих дизайн обертки шоколада «Аленка», где вместо девочки в платке изображен президент Украины Петр Порошенко.

При этом оформители чехлов то ли намеренно, то ли случайно допустили ошибку в написании, назвав свое изделие «Паленка». Не исключено, что «описка» была допущена сознательно, поскольку пристрастие Порошенко к алкоголю уже давно стало мемом в социальных сетях.

На «шоколаде» также стоит штамп принадлежащей украинскому президенту фабрики Roshen, которую он обещал продать еще в ходе предвыборной кампании, а в нижнем правом углу изображен поросенок в короне.

Распространяются посвященные Порошенко чехлы для смартфонов через китайскую интернет-площадку AliExpress и стоят 137,49 рублей. Производитель отметил, что данный товар подходит для разных моделей смартфонов Xiaomi, пишет издание «Царьград».

Напомним, что Порошенко вновь стал объектом для критики после того, как распорядился ввести в стране военное положение. Украинская оппозиция уже заявила о планах оспорить этот указ в суде. Выступающие против политики киевского режима указывают на то, что военное положение нарушает конституционные права граждан, а также дает возможность Порошенко отменить запланированные на следующий год президентские выборы.

Военное положение было введено на Украине на 30 дней в связи с задержанием в Керченском проливе украинских бронекатеров, нарушивших российскую границу. По словам президента России Владимира Путина, речь в данном случае идет о неприкрытой провокации со стороны Киева, которая носит цель вызвать международную реакцию и дать повод для дальнейших шагов по милитаризации страны и всего региона.