Киев, 3 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что его страна одержала «большую моральную победу» над Россией.

Порошенко, который на прошлой неделе ввел в стране военное положение, решил приободрить население, сочинив для него «победу» в несуществующей войне. Противником, как уже заведено у украинских властей, оказалась Россия.

Как выяснилось, уже четыре года украинцы противостоят «российской агрессии»: вероятно, по мнению Киева, Москва якобы виновата в повышение стоимости коммунальных услуг, в росте цен в магазинах, безработице и других проблемах простых украинцев.

«Украина уже получила большую моральную победу. Врагу не удалось заставить нас поступиться нашими ценностями, — объявил президент Украины. — Как бы ни было сложно, мы не прибегаем к ограничению прав и свобод граждан. Мы идем своим путем».

Глава страны добавил, что украинцы «преодолеют все испытания», а «агрессор понесет ответственность за свои преступления».

«Верховенство права воцарится на освобожденных территориях, как и на всей территории Украины», — заявил Порошенко, добавив, что его страну обязательно примут в Евросоюз и Североантлантический альянс.

Украинские политики регулярно заявляют о так называемой «российской агрессии». Однако доказательств за весь период обвинений так и не было представлено. Москва отвергает обвинения в свой адрес, называя их голословными. По мнению экспертов, заявления об угрозе со стороны РФ нужны украинским властям, чтобы отвлечь внимание населения от накопившихся внутренних проблем.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил об «огромной беде» для президента Порошенко, которая заключается в ухудшении отношения к Киеву других стран.