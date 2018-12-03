Международный Республиканский институт: обзор деятельности

Название:

Международный республиканский институт (International Republican Institute)

Дата и инициатива основания:

Основан в 1983 году с целью «воодушевлять демократию там, где её нет, помогать демократии становиться более эффективной, если она в опасности и делиться лучшими практиками там, где демократия уже процветает». В реальности «институт», несмотря на своё название, имеет очень мало общего с исследовательскими и научными целями, основной род деятельности МРИ – исключительно практический: не столько исследование международной политики, сколько влияние на неё.

Подчинение:

Позиционируется как дистанцированная от государства и любой политической силы, включая Республиканскую партию, неприбыльная организация. Тем не менее, на сайте МРИ открыто заявляется, что его спонсируют Госдеп США, агентство USAID, Национальный Фонд в поддержку демократии (NED), «Фридом Хаус» и многие другие фонды и организации антироссийской направленности.

На протяжении 25 лет МРИ возглавлял непримиримый «ястреб» и русофоб Джон Маккейн. В 2018 году его сменил сенатор Дэн Салливан.

Декларируемые цели:

- объединение политических партий и активистов;

- создание правительств, ориентированных на интересы граждан;

- усиление голоса маргинальных слоёв и групп населения: расширение роли молодёжи, женщин, инвалидов, разного рода меньшинств;

- контроль за избирательным процессом в недемократических странах;

- мониторинг, накопление и обработка данных по всем возможным областям социологии и общественных наук;

- продвижение «цифровой демократии».

Сотрудничество в США:

Сайт МРИ перечисляет 96 партнёров и спонсоров со всего мира. Основные из них на территории США:

- Государственный департамент США;

- Агентство США по международному развитию;

- Национальный фонд демократии;

- Национальный демократический институт международных отношений;

- Министерство международных дел Канады;

- Международный фонд избирательных систем;

- Freedom House.

Большим совместным проектом Международного республиканского института, Международного фонда избирательных систем и Национального демократического института стал Консорциум по проведению выборов и политическому процессу, действующий с 1995 года. Как сообщается на соответствующей странице проекта, за этот период было поддержано 89 международных миссий по наблюдению за выборами в 38 странах, и проведена работа с 178 избирательными группами граждан на 188 выборах и референдумах в 62 странах, мобилизовав более 4 миллионов избирателей. А с 2008 года Консорциум работает с 2469 гражданскими организациями, 786 политическими партиями и 728 выборными органами. Полевые офисы находятся в 81 стране, общая сумма, выделенная на гранты, достигла 89 миллионов долларов.

Сотрудничество в России:

В Российской Федерации МРИ работает с 1992 года. За это время были проведены серии программ тренингов для депутатов Государственной Думы, депутатов на уровне местного самоуправления и региональном уровне, политических партий и неправительственных организаций. Информация о мероприятиях, грантах и программах Института была непрозрачной и неафишируемой.

До своего закрытия офис МРИ располагался по адресу; г. Москва, пл. Большая Сухаревская, д. 16/18, строение 1, офис 31-а. Руководителем с 2009 года числилась Будаева Наталия Сергеевна, до этого директором региональных программ России был Джонсон III Джо Райс.

Подрывная деятельность:

- всесторонняя поддержка на губернаторских выборов Никиты Белых и дальнейшее закрепление в общественном и политическом поле Кировской области;

- финансирование партии Владимира Нилова «Демократический выбор»;

- подкуп Ильи Яшина по фиктивному договору «перевода» неких текстов по цене в пять тысяч долларов за документ;

- специфически-антироссийская программа «Проект Маяк», запущенный незадолго до запрета в РФ МРИ. «Маяк» направлен на противодействие российской «мягкой силе» и информационному влиянию, и сотрудничает со всеми противостоящими этому политическими силами;

- демонстративное, в целях политического перфоманса, присуждение премии «Свобода» Борису Немцову посмертно;

- подготовка на территории Украины «общественных активистов» из числа граждан России, Белоруссии, Грузии и Молдовы как самой активной силы будущих беспорядков и провокаций;

- создание тенденциозных пропагандистских материалов, искажающих образ России;

- МРИ деньгами и кадрами поддерживал «арабскую весну», политические волнения в Польше и государственный переворот на Гаити.

18 августа 2016 года Минюстом РФ Международный Республиканский институт был внесён в список нежелательных организаций. Ещё раньше, в 2012 году, руководством Института было объявлено, что российский офис закрывается, а персонал выводится в Варшаву из-за «суровых условий» работы. Однако «российское направление» в МРИ не было свёрнуто, а продолжается до сих пор, оставаясь одним из приоритетных.