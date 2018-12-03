Вези хоть атомную бомбу: одесский блогер выяснил, как изменилась Украина после ввода военного положения

Киев, 3 ноября. Одесский блогер Леонид Доливо выяснил, как изменилась обстановка на Украине и действия правоохранителей после введения военного положения, для чего отправился на украинско-крымскую границу в Армянске.

Своими впечатлениями от поездки из Одессы в Армянск на севере Крыма блогер рассказал подписчикам в социальной сети Facebook, отметив, что обстановка в центральных областях Украины после введения военного положения толком никак не изменилась и не доставила неудобств путешественнику. «Невнятные» правоохранители, по его словам, проверяли лишь крупнотоннажный транспорт, и то выборочно.

«Все остальное спокойно ползло и заезжало. На выезде никто и ничего не проверял. Вези хоть атомную бомбу», — написал Доливо.

Однако ситуация кардинально изменилась в Херсонской области, которая расположена вблизи российского полуострова. Здесь «граница так и ждет врага», отметил блогер, добавив, что военное положение сказалось только на пограничниках, которым теперь «удобнее обирать путешественников». Сотрудники ведомства только и ждут тех, кто стремится в Крым, чтобы оправдать, по его выражению, «бесцельно продежуренные годы».

На обратном пути на въезде в Херсон блогера также остановили, чего просто не могло не случиться, отметил Доливо. Пограничникам, написал он, не понравилось, что мужчина оказался трезвым, поскольку в таком случае невозможно заполучить взятку. В то же время блогер обратил внимание подписчиков, что автомобиль проверяли халатно, что не вяжется с введенным на днях военным положением.

На въезде в Одессу полицейские также удивились трезвому состоянию блогера, однако решили заполучить взятку другим способом, заявив, что водитель якобы превысил скорость, рассказал блогер. Однако на вопрос о том, как нарушение было зафиксировано, правоохранители ответа не нашли и отпустили путешественника дальше по маршруту.

Из своего путешествия блогер сделал вывод, что военное положение никак не изменило страну и свелось к «страховке и аварийке».

«Мой совет: если везете пулемет, атомную бомбу (…) обязательно имейте страховку», — констатировал Доливо.

Напомним, закон о введении военного положения в десяти областях Украины вступил в силу 29 ноября. Решение о введении режима в стране было принято после того, как 25 ноября суда военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий указал, что военное положение в десяти областях Украины ставит под угрозу срыва проведение президентских выборов в стране в марте 2019 года. По его мнению, Верховная рада должна срочно решить эту проблему. В то же время украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отметила, что украинцы находятся в шоковом состоянии, начался массовый отток населения.