Эскалация будет усиливаться: в Госдуме назвали сценарии дальнейшего поведения Порошенко

Депутат Госдумы Юрий Афонин уверен, что президент Украины Петр Порошенко действует строго по плану, вводя в стране военное положение и перебрасывая к границе с Россией военную технику.

«Если кто думает, что это все хаотичные действия, то я считаю, что это продуманный, хорошо разработанный план. Он в первую очередь направлен на развитие ситуации внутри Украины, мы уже говорили о разных сценариях проведения выборов или их отсрочки», — заметил парламентарий в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению Юрия Афонина, если в марте 2019-го на Украине все-таки пройдут президентские выборы, то очень важно, в каких условиях они состоятся.

«Если выборы пройдут в условиях военной мобилизации, то это будет продолжение максимальной информационной прокачки антироссийских настроений. Да, Порошенко не создал ничего нового и интересного в экономике — наоборот, она деградирует. Но он смог укрепить с помощью США военный потенциал страны. И сейчас населению Украины покажут, что у них есть армия — гордитесь. Поэтому надо голосовать за Порошенко, потому что государству нужен тиран для сохранения независимости», — считает российский депутат.

Афонин считает, что недавняя провокация в Азовском море, когда три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в Керченском проливе и игнорировали требования пограничной службы ФСБ, была спланирована и она хорошо укладывается в общую концепцию «сохранения Порошенко у власти».

«Что это за план, мы не знаем. Но мы можем предполагать, что эскалация будет усиливаться. То, что Украина проводит военные учения рядом с зоной вооруженного конфликта, — это огромная опасность для мира. Любой снаряд, любой пуск потребует ответной реакции. Это может произойти как целенаправленно, так и случайно. Выучку украинских военных мы уже видели. Поэтому это угроза. Плохо, что мировые лидеры и в первую очередь Дональд Трамп смотрят и не понимают опасности. А европейские лидеры — они рядом, они чувствуют опасность», — заметил депутат Госдумы.

А господину Трампу использование Украины в качестве «противовеса России» выгодно, уверен Юрий Афонин.