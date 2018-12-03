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Новороссия

Пушилин утвердил состав правительства ДНР

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Пушилин утвердил состав правительства ДНР

Донецк, 3 декабря. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин одобрил состав правительства республики, в понедельник были утверждены кандидатуры 15 руководителей министерств. Соответствующий документ размещен на официальном сайте ДНР.

Отмечается, что главой министерства доходов и сборов стал Евгений Лавренов, министром экономического развития — Алексей Половян. Место главы министерства агропромышленной политики и продовольствия занял Артем Крамаренко, курировать финансовое ведомство будет Яна Чаусова.

С полным списком можно ознакомиться на сайте республики.

Напомним, 1 декабря Пушилин назначил главу правительства и трех его заместителей, а также руководителей Минюста и других ведомств.

Автор: Андрей Крылов
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