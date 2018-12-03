Заседание нового состава СПЧ планируют провести через неделю

Москва, 3 декабря. Заседание нового состава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планируют провести через неделю, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

«Организационное собрание Совета я надеюсь провести через неделю», — приводит РИА Новости слова Федотова.

По его словам, на организационном заседании сформируют постоянные комиссии Совета и изберут их руководителей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета. Председателем СПЧ остался Михаил Федотов. Согласно документу, в состав Совета также вошли глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, кинорежиссер Александр Сокуров, председатель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.