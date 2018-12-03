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Более половины россиян поддерживают присвоение аэропортам имен великих людей

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Более половины россиян поддерживают присвоение аэропортам имен великих людей

Москва, 3 декабря. Более половины россиян поддерживают инициативу о присвоении имен выдающихся людей России аэропортам в стране в рамках проекта «Великие имена России». Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи сообщили, что за последний месяц доля россиян, которые положительно относятся к этой инициативе, возросла до 54%. Ранее этот показатель составлял 47%.

«Среди тех, кто хотел бы присвоить аэропорту в своем регионе имя выдающегося россиянина, большинство (54%) отдает предпочтение земляку, известному в своем регионе», — говорится в заявлении ВЦИОМ.

При этом 38% респондентов считают, что присваивать аэропорту имя земляка необязательно, можно назвать его в честь значимого деятеля России.

Стоит отметить, что о конкурсе «Великие имена России» знают 75% россиян, сообщил «Ридус».

Автор: Дарья Смолина
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