Решение о допуске украинского омбудсмена к морякам ВМСУ примет следствие — Москалькова

Москва, 3 декабря. Решение о допуске украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к задержанным в Черном море морякам принимает следователь, однако в решении данного вопроса хотелось бы зеркального отношения Киева, отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Это решает следователь, но нужно иметь в виду, что на территории России работает консульская конвенция, и хотелось бы взаимного зеркального отношения в решении этих вопросов», — сказала российский омбудсмен.

Москалькова напомнила, что в июне не смогла посетить россиянина Максима Одинцова, содержащегося в СИЗО Киеве, из-за отказа со стороны Киева, который объяснил запрет отсутствием необходимых документов. При этом отказано в визите было и российскому консулу.

Кроме того, в июне МИД РФ делал запрос на посещение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которому продлили арест до 28 декабря, но также получил отказ.

Москальскова отметила, что украинский консул имеет право посетить арестованных моряков, чтобы выяснить, необходима ли им помощь.

«Очень важно налаживать диалог, чтобы можно было более эффективно помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — добавила она.

Напомним, задержанные в Керченском проливе моряки были членами экипажей трех украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые в воскресенье утром вторглись в территориальные воды России, нарушив госграницу, и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться и прекратить опасные маневры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а на Украине ввели военное положение. По решению суда все 24 украинских военнослужащих арестованы на два месяца.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Денисовой отпустить моряков ВМСУ. По его словам, это возможно вследствие обращения, которого до сих пор не поступало.