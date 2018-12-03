«Планируем выходить на регионы»: годовщина петербургского «Добродомика». ФАН-ТВ  

Праздничным концертом, сладкими угощениями и словами благодарности благотворительный проект «Добродомик» отметил свой первый серьезный праздник.

Год назад по счастливой случайности небольшое кафе на Васильевском острове превратилось в место, где пенсионеры, ветераны и блокадники могут пообщаться и бесплатно пообедать. Однажды кафе Евгения Гершевича и Александры Синяк посетил пожилой мужчина и заказал бизнес-ланч, но у хозяина кафе не поднялась рука брать с дедушки деньги, и он сказал, что все пенсионеры, ветераны и блокадники здесь питаются бесплатно. Так все и началось.

«Год назад, когда начались эти обеды, было очень тяжело. Это сейчас все здорово, классно, присоединились компании, есть фуршет, а буквально пару месяцев назад не знали, на что покупать мясо. И сейчас, когда это мероприятие проходит, это такой праздник души, когда пришли все бабушки, пришли все люди, которые помогали», — рассказала организатор проекта Александра Синяк.

«В прошлом кафе у нас был рекорд — 257 человек. Теперь в новом у нас уже более 600 человек. Мы продолжаем, планируем расширяться, выходить на регионы, чтобы наши «Добродомики» были повсеместно», — поделился планами организатор проекта Евгений Гершевич.

Виктория Борина случайно узнала о кафе от знакомых и даже не могла поверить, что такое возможно. Считает, что для многих пенсионеров это большое подспорье, когда есть возможность хотя бы изредка бесплатно пообедать и завести новые знакомства.

«Я один раз пришла в столовую, была на экскурсии. Наш экскурсовод сказала, что там открыли столовую, очень добрые люди, хорошее отношение, и вот один раз я зашла. Когда я узнала про него, удивилась: надо же — даже такое еще бывает», — вспоминает пенсионерка Виктория Борина.

За прошедший год еду для пожилых привозили волонтеры и просто неравнодушные люди, а уже сейчас присоединились крупные компании, которые с радостью готовы помогать. А пенсионеры со всего Петербурга приезжают в кафе, чтобы завести новые знакомства и, конечно, подкрепить силы.