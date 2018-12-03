Порошенко пойман в капкан: эксперт услышал «крик о помощи» в идее разорвать договор о дружбе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией, об этом сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Думаю, парламент сможет поддержать», — добавила она на заседании согласительного совета.

Ранее Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о прекращении действия договора.

Пораженческая стратегия

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что Порошенко недавно внес в Раду закон о военном положении в связи с «войной», которую он узрел после провокации в Черном море. Суть предвыборной кампании и в целом политики Порошенко сводится к разрыву отношений с Россией в ситуации «осады», которую он испытывает в связи с «российской агрессией».

«Поэтому Порошенко демонстративно рвет все документы, подписанные между двумя странами. Это абсолютно пораженческая стратегия, направленная не на победу на выборах, а на их срыв. Но мировое сообщество, и в том числе союзники Порошенко, дали понять, что не допустят срыва президентских выборов. В этом смысле Порошенко сейчас сидит пойманный в капкан и пронзительно кричит о помощи», — пояснил Игорь Рябов.

По мнению эксперта, реальные отношения Украины с Россией давно регулируются вне двусторонних договоров, так что этот разрыв ничего не изменит. А вот инициатива России о предоставлении гражданства украинцам является вполне действенной альтернативой глупой политике Петра Порошенко.

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН отметил, что, как правило, денонсация одной страной договора о дружбе с другой страной означает приближение военных действий между двумя этими странами. Украина давно питает агрессивные намерения в отношении России, поэтому данный шаг президента Порошенко неудивителен.

«Договор о дружбе и сотрудничестве России с Украиной — один документ, который гарантирует Украине территориальную целостность и нерушимость границ. Расторгая этот договор, Украина тем самым делает еще один шаг по пути собственной дезинтеграции. Кроме того, данным договором предусмотрены различные преференции в экономическом сотрудничестве двух стран, особенно в области добычи и транспортировки газа и нефти», — добавил политолог.

Отмена этих преференций, уверен Максим Жаров, де-факто означает окончание срока действия льготных условий для Украины по договору о транзитных поставках российского газа в Европу через территорию Украины. Срок действия этого договора заканчивается в конце следующего года, однако теперь «Газпром» получает еще одну возможность расторгнуть этот договор досрочно.