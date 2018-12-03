Сирия: пехота США на грани катастрофы — курды преданы Штатами, в ссоре с САА и против арабов и турков

Положение курдских Демократических сил Сирии (SDF) в арабской республике все менее устойчиво. Приближающееся новое наступление Турции, охлаждение в отношениях с США, а также углубление конфликта с арабами, ополченческие силы которых активизировали атаки на их позиции. Что же ждет курдов уже завтра? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

По информации военного источника в Telegram (@aheey555), в поселении Аль-Джазра в западных предместьях Ракки состоялась массовая демонстрация арабского населения против произвола главарей SDF. Однако митинг довольно быстро перерос в столкновения, в ходе которых местными жителями были ликвидированы как минимум два курдских радикала.

В последние недели подобное происходит все чаще, причем почти во всех районах так называемого Сирийского Курдистана. Изначально арабы относились к курдам как к временному явлению на своих территориях, однако вскоре стало понятно, что «Демократические силы» не намерены передавать под контроль законной власти отбитые у «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) земли. Таким образом, для населения северо-восточной части САР одни оккупанты фактически сменились другими.

Жители еще достаточно долго терпели новых угнетателей, которые занялись практически геноцидом арабского населения, но в марте этого года их чаша переполнилась. Тогда в городе Аль-Мансура между Раккой и Ат-Табкой развернулись интенсивные бои между силами арабского племени «Аль-Бухамис» и бандгруппами SDF.

В самом населенном пункте разворачивались многочисленные акции протеста, на которых население выступило категорично против незаконной оккупации «Демократических сил». Курды были названы ими новыми захватчиками. Конфликт закончился жестокой расправой с восставшими — отряды «Аль-Бухамис» были разбиты, а митинги подавлены огнем по демонстрантам, который велся прямо из установленных на автомашинах SDF пулеметов.

На какое-то время это охладило пыл арабов, но теперь поднимается новая — намного более мощная — волна. Переживут ли курды ее, если учесть, что не за горами новая операция Анкары, а отношения с Вашингтоном заставляют серьезно сомневаться в том, станет ли он оказывать им военную поддержку?

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, что «Демократические силы» стоят на краю своей гибели, что неоднократно предсказывалось им в ходе многочисленных предыдущих комментариев для ФАН.

«Я предупреждал, что такая тупиковая политика курдов приведет их к полнейшей изоляции. Их бросят американцы, их не принимает население, их отношения с законным правительством страны безнадежно испорчены, их считают террористами турки. Все идет к окончательному провалу SDF, они окажутся изгоями со всех сторон. Но ведь Россия не раз им говорила — надо выстраивать нормальные взаимоотношения с официальным Дамаском, надо выступать как часть единого сирийского государства, в рамках которого они могли рассчитывать на особое положение или даже не автономию. Однако они предпочли в союзники США, в результате чуть ли не став заменой ИГИЛ»1, — заметил наш собеседник.

Он также подчеркнул, что такой исход — результат деятельности самих курдов, итог их бездарной политики, которая рискует привести к гибели целый этнос в Сирии.

«Это абсолютно провальная политика! Я предупреждал, что им вскоре придется самим расхлебывать устроенную ими же заварушку. Курды могут попросту остаться лишними на сирийской земле, но они сами создали эти условия. Будучи ослепленными призрачной возможностью создания своего государства и отделения от САР, их главари на пути к этой цели прибегали к совершенно бестолковым и даже разрушительным для себя методам. Они продемонстрировали полную неграмотность и неумение правильно выстраивать политику, что привело к страданиям целого народа. Скоро курды останутся одни против всех», — резюмировал Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.