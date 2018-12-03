Москва, 3 декабря. Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми выступил с критикой в адрес Украины. По его мнению, инцидент в Керченском проливе свидетельствует о том, что Киев переходит все границы.

Кедми обратил внимание, что планы Киева на провокацию ВМСУ не сбылись — серьезных антироссийских действий со стороны ЕС за инцидентом не последовало, прозвучали лишь различные словесные политические поддержки в адрес Украины. Однако, по мнению представителя Израиля, в своей антироссийской политике украинские власти «уже переходят все границы».

«По большому счету, они хорошо нагадили, — объявил он, — и то, что они сделали, так воняет на весь мир, что все это уже хорошо чувствуют».

Он отметил, что не осталось ни одной надежды на то, что с «украинской властью вообще можно как-то договариваться». Шансы на переговоры с Киевом он назвал нереальными.

«Я не согласен с вашим президентом [Владимиром Путиным] – на Украине не партия власти, а вся власть преступная, антироссийская, — подчеркнул Кедми, — и неважно, как будут звать или звали того, кто во главе ее будет стоять. Украина будет продолжать антироссийскую политику и провокации».

Он отметил, что все попытки России найти наиболее культурный подход в урегулировании конфликта между странами приводят к еще большей наглости со стороны Украины.

25 ноября корабли ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив государственную границу России. Три украинских корабля проигнорировали все предупреждения российской стороны, а также требования остановиться. В результате суда были задержаны, против их экипажей возбуждены уголовные дела. Киев расценил это как так называемую агрессию со стороны России и ввел в стране военное положение