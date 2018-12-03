В России начался прием заказов на новый кроссовер Mercedes-Benz GLE

Москва, 3 декабря. Российские дилеры немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz начали принимать заказы на кроссовер GLE нового поколения.

На российском рынке автомобиль доступен в трех фиксированных комплектациях. Самым дешевым из линейки является GLE 300 d 4MATIC Premium, стоимость которого составляет от 4,65 миллиона рублей. Стартовая цена GLE 300 d 4MATIC Sport составит от 4,95 миллиона рублей, GLE 450 4MATIC Sport Plus от 6,23 миллиона рублей.

Две первые версии оснащены двухлитровым турбодизельным двигателем, мощность которого составляет 245 лошадиных сил. GLE 450 4MATIC Sport Plus укомплектован трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 367 лошадиных сил.

Все три версии оснащены девятиступенчатой автоматической коробкой передач, а также системой полного привода. Модификация Premium получила 19-дюймовые колесные диски, мультимедийную систему MBUX с навигацией и камерой заднего вида. Версия Sport получила 20-дюймовые диски и наружный AMG-стайлинг. Салон отделан дорогой кожей и черным дубом, который сочетается с хромом, передает «Известия».