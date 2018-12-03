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Экономика

Нефть подорожала на фоне выхода Катара из ОПЕК

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Нефть подорожала на фоне выхода Катара из ОПЕК

Москва, 3 декабря. Стоимость нефти выросла на фоне выхода Катара из ОПЕК. По данным на 14.27 мск февральские фьючерсы нефти Brent выросли в цене на 3,99% — до 61,83 доллара за баррель. Котировки WTI подскочили сразу на 4,28% — до 53,11 доллара.

Ранее сообщалось, что Катар покинет организацию в январе 2019 года. По словам министра энергетики эмирата, Саад бен Шриды аль-Кааби, решение выйти из ОПЕК никак не связано с противоречиями, имеющимися между участниками картеля. Доха руководствовалась только собственными объемами нефти и желанием укрепить позицию надежного экспортера, сообщает «АиФ».

Власти Катара также заявили, что страна намерена остаться крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа. Катар выходит из состава ОПЕК с 1 января 2019 года, передает «Ридус».

Автор: Антон Соколов
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