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Премьер Украины сообщил о росте зарплат в стране на четверть

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Премьер Украины сообщил о росте зарплат в стране на четверть

Киев, 3 декабря. Средняя заработная плата на Украине выросла почти на 25% до 330 долларов, об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Средняя заработная плата на Украине в октябре 2018-го выросла до 9218 гривен. Это на 24,9% больше, чем в октябре 2017 года», — приводит слова политика RT.

По словам премьера Украины, экономика страны показывает рост уже на протяжении 11 кварталов.

Ранее Еврокомиссия утвердила предоставление займа Украине в размере 500 млн евро. Всего с 2014 года ЕС предоставил Киеву займ в 3,3 млрд евро. Однако в ЕС поставили условия для осуществления транша: Киев должен провести реформы и повысить тариф на газ для населения, сообщает телеканал «360».

Согласно последнему докладу Еврокомиссии, в Брюсселе не довольны проведением реформ в стране. ЕС требует от Киева кардинальных изменений в судебной системе и в сфере борьбы с коррупцией. Кроме того, транш Украине предоставляет Международный валютный фонд.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о повышении зарплат военнослужащих не с 1 января, как планировалось ранее, а с «начала войны с Россией».

Автор: Софья Куликова
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