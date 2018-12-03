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Путин одобрил новый состав СПЧ

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Путин одобрил новый состав СПЧ

Москва, 3 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил новый состав Совета при главе российского государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ размещен на сайте СПЧ.

Согласно данному указу, председателем совета по-прежнему будет Михаил Федотов. Кроме того, в его состав вошла председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, главный редактор издания «Московский Комсомолец» Павел Гусев, сценарист и режиссер Александр Сокуров, а также председатель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Автор: Алексей Громов
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