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Конфуз Трампа на G20 с просьбой «вытащить его отсюда» попал на видео

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Конфуз Трампа на G20 с просьбой «вытащить его отсюда» попал на видео

Москва, 3 декабря. Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз оконфузился, на этот раз неловкая ситуация с главой США произошла на саммите «двадцатки» в Аргентине, сообщила британская газета The Independent.

По информации СМИ, Трамп, стремительно покидая сцену на саммите G20, обратился к своему помощнику с просьбой «вытащить его отсюда». Как оказалось, пожелание американского президента, которое предназначалось только для помощника, услышал весь зал. Такая нелепая ситуация произошла из-за того, что Трамп думал, что его микрофон отключен.

Перед этим Трамп не стал дожидаться совместной фотосессии с аргентинским коллегой Маурисио Макри. Президент Соединенных Штатов пожал ему руку и ушел со сцены, оставив Макри в замешательстве.

«Трамп в конце концов вернулся, чтобы попасть на групповой снимок, который традиционно становится логическим завершением двухдневного сбора международных лидеров», — приводит перевод статьи британского издания «ПолитРоссия».

До этого американскому лидеру не понравился синхронный перевод, который предоставили ему во время приветственной речи Макри, и выбросил наушник. Представители СМИ назвали Трампа «кошмаром для президента Аргентины на саммите G20».

Автор: Данила Копп
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