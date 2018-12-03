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Корабль «Союз МС-11» стартовал с «Байконура»

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Корабль «Союз МС-11» стартовал с «Байконура»

Байконур, 3 декабря. Российский космический корабль «Союз МС-11» стартовал с космодрома «Байконур» на Международную космическую станцию. На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Стыковка с МКС запланирована через шесть часов. Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме.

Экипажу МКС предстоит выполнить большое количество научных экспериментов, сообщает Роскосмос. В ходе экспедиции запланирован выход в открытый космос.

Автор: Регина Пак
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