Корабль «Союз МС-11» стартовал с «Байконура»

Байконур, 3 декабря. Российский космический корабль «Союз МС-11» стартовал с космодрома «Байконур» на Международную космическую станцию. На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Стыковка с МКС запланирована через шесть часов. Причаливание планируется проводить в автоматическом режиме.

Экипажу МКС предстоит выполнить большое количество научных экспериментов, сообщает Роскосмос. В ходе экспедиции запланирован выход в открытый космос.