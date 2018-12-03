Выборы под угрозой: спикер Рады осознал последствия военного положения на Украине

Киев, 3 декабря. Военное положение в десяти областях Украины ставит под угрозу срыва проведение президентских выборов в стране в марте 2019 года, заявил спикер Рады Андрей Парубий. По его мнению, Верховная рада должна срочно решить эту проблему.

«В соответствии со статьей 19 закона о военном положении запрещается проведение каких-либо выборов, что означает, что в 40 объединенных территориальных громадах (ОТГ) в 10 областях Украины выборы — под угрозой срыва. Моя позиция – парламент должен решить эту проблему и назначить выборы», — написал он в своем официальном микроблоге в Twitter.

Ранее он заявил местным СМИ, что вопрос о проведении выборов в ОТГ обсудили с представителями всех фракций парламента. По словам Парубия, он попросил политиков «определиться по этому вопросу».

«Во время консультаций было согласовано, что президент Украины сегодня внесет соответствующий законопроект, регулирующий это юридическое обстоятельство», — пояснил он.

Спикер Рады также поделился с журналистами своими надеждами, что законопроект о проведении выборов в ОТГ во время военного положения будет рассмотрен Радой на этой неделе.

Напомним, накануне Порошенко заявил, что военное положение на Украине будет прекращено, как только «состоится деэскалация ситуации».