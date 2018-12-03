Создавая меч, создаем и щит: эксперт объяснил внимание Шойгу к новейшей РЛС «Контейнер»

На опытно-боевое дежурство в городе Ковылкино в Мордовии с 1 декабря заступила новейшая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, получившая название «Контейнер». Через полгода она будет принята в Вооруженные силы РФ и введена в эксплуатацию.

Как отметили в Минобороны РФ, РЛС «Контейнер» — первая российская радиолокационная станция в общей системе разведки и предупреждения ракетного нападения на Россию, позволяющая следить за воздушной обстановкой и обнаруживать пуски крылатых и гиперзвуковых воздушных ракет на больших расстояниях.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что загоризонтная РЛС «Контейнер» на самом деле заступила на опытно-боевое дежурство еще 2 декабря 2013 года, и тогда министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что эта станция «позволит расширить наши горизонты контроля и наблюдения за обстановкой на западном направлении».

«Пять лет назад началась опытная войсковая эксплуатация межвидовой РЛС «Контейнер» с целью выяснить ее возможности в противовоздушной обороне. Она входит в создаваемую сейчас в России воздушно-космическую оборону, позволяя обнаруживать различные цели, все средства воздушного нападения, — и самолеты, и баллистические ракеты, и скоростные цели. Эта площадная обзорная стационарная станция непохожа на другие — ее антенное поле состоит из более чем 140 мачт высотой с 10-этажный дом, что позволяет ей увидеть различные аэродинамические и гиперзвуковые цели на расстоянии до 3000 км и высоте до 100 км. При этом сектор обзора этой РЛС составляет 180 градусов», — рассказал Леонков.

По его словам, с 2013 года РЛС «Контейнер» доработали, чтобы она могла обнаружить в том числе гиперзвуковые объекты.

«Появляются новые виды вооружения, а в России принято, создавая меч, создавать одновременно и щит, — я имею в виду, конечно, гиперзвуковое оружие. Предполагается, что наши противники рано или поздно тоже его создадут и попытаются прощупать нашу оборону с помощью таких вооружений. Появление новых целей в небе ставит задачу — научиться их вовремя обнаруживать и предпринимать по ним конкретные действия, если существует угроза», — объяснил военный эксперт.

Леонков добавил, что испытания гиперзвукового оружия в России, скорее всего, проводились одновременно с тестированием РЛС «Контейнер».