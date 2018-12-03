Huawei назвала дату презентации «дырявого» смартфона Nova 4

Пекин, 3 декабря. Китайская компания Huawei 17 декабря презентует свой новый смартфон Nova 4. Эта модель получила прозвище «дырявый смартфон» благодаря отверстию для фронтальной камеры.

Гаджет получит тройную основную камеру, процессор Kirin 980 и повышенное разрешение шестидюймового экрана (2340 на 1080 пикселей). Телефон будет продаваться в двух версиях — с 6 ГБ и 8ГБ оперативной памяти.

Напомним, что ранее Huawei представила публике бюджетную версию смартфона Honor 10 Lite. Пока что новинка доступна только на китайском рынке. Ее цена составляет 1399 юаней (боле 13 тысяч рублей). Смартфон оснащен дисплеем с диагональю 6,21 дюйма. Основная камера содержит два модуля, разрешение основного 13 Мп, дополнительного 2 Мп.