Киев использует западные СМИ для введения контингента НАТО в Донбасс — ДНР

Донецк, 3 декабря. Журналисты ряда крупных западных СМИ прибыли в Мариуполь для создания ложных информационных поводов для введения контингента НАТО в Донбасс, заявил замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, разведка Народной милиции ДНР получила данные о том, что среди прибывших в Мариуполь журналистов — британские и американские представители CNN, Associated Press и ВВС.

По его мнению, Киев использует западные СМИ для введения контингента НАТО в Донбасс, в том числе западной прессе поставлена задача подготовить сюжеты о гибели мирных граждан и силовиков Вооруженных сил Украины и представить полученный материал как результаты вооруженной агрессии ДНР.

«После эти кровавые кадры будут распространены западными СМИ для формирования общественного мнения западной аудитории о необходимости ввода контингента НАТО на территорию Украины и оказания помощи «бедной» украинской армии», — уверен Басурин.

Напомним, Киев в 2014 году развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке страны на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта.

Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства, обстреливая территории республик. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.