В ЛНР заявили о прибытии запрещенной техники ВСУ в Донбасс

Луганск, 3 декабря. Вооруженные силы Украины в связи с введением в ряде регионов страны военного положения стягивают технику и вооружение к линии боевого соприкосновения с Луганской народной республикой. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель пресс-службы военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

«В рамках выполнения мероприятий военного положения, ВСУ наращивают силы и средства вблизи линии соприкосновения», — заявил он.

Осадчий указал на то, что в районе населенного пункта Болотенное Станично киевские силовики разместили запрещенное минскими договоренностями вооружение, речь идет об артиллерийской установке «Гвоздика». Кроме того, в районе населенных пунктов Петровка и Крякова разведка ЛНР зафиксировала гаубицы украинской армии калибром 152 и 122 миллиметра.

Напомним, в результате введения военного положения на Украине после инцидента в Азове подразделения и воинские части ВСУ были приведены в полную боеготовность​​​. Глава Украины Петр Порошенко пообещал не ограничивать права и свободы украинцев и не проводить частичную мобилизацию.