Киев, 3 декабря. Министерство иностранных дел Украины возмущено записью в Книге рекордов Гиннесса о российском Севастополе, заявила спикер украинского внешнеполитического ведомства Украины Екатерина Зеленко на своей странице в Twitter.

Ранее украинские СМИ обнаружили на портале Книги рекордов Гиннесса запись о рекорде белоруса Александра Бендикова, который 26 мая установил рекорд по балансировке предметов в Севастополе. Журналисты пропустили бы это мимо глаз, если бы в записи не было указано, что Севастополь входит в состав России.

Запись вызвала возмущение у украинских властей. Они заявили о намерении изменить ее, ведь Севастополь они относят к так называемым «временно оккупированным территориям».

«Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного города Севастополь в Книге рекордов Гиннесса, — заявила Зеленко. — Крым — это Украина. Рекорды должны быть честными».

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В регионе был проведен референдум, на котором абсолютное большинство выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил полуостров «временно оккупированной территорией». Однако в Москве подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он часть России.