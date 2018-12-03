Милонов предложил запретить наказывать котов

Москва, 3 декабря. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов призвал законодательно запретить наказывать котов и кошек.

Ранее суд в Новокузнецке взыскал почти 200 тысяч рублей в пользу бизнесмена с владельцев кота. Отмечается, что кот жителей Новокузнецка открыл кран, в результате вода залила магазин игрушек, что находился ниже этажом.

По словам Милонова, животные никогда не делают что-либо с плохим умыслом. Он уточнил, что «хулиганство» котов связано с отношением к ним хозяев и отсутствием заботы.

Милонов объяснил, что является «четырежды котовладельцем».

«Котики любят, когда в доме порядок, мир и любовь», — указал он. Милонов считает, что только в этом случае животные ведут себя прилично. Как пишет «ФедералПресс», при этом он считает, что в «проделках» питомцев всегда виноваты люди.