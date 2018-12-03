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Глава Минсельхоза доложил Путину о работе агропромышленного комплекса

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Глава Минсельхоза доложил Путину о работе агропромышленного комплекса

Москва, 3 декабря. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил президенту РФ Владимиру Путину об основных показателях работы агропромышленного комплекса. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

На встрече с главой государства Патрушев рассказал, как в целом развивается сельское хозяйство в стране. По его словам, в прошлом году рост сельскохозяйственной отрасли составил 2,5 процента. В этом году ведомство тоже ожидает рост, сказал министр.

Патрушев подчеркнул, что за восемь месяцев — с января по август — удалось показать рост сельскохозяйственного производства, но в августе и сентябре было небольшое снижение. Он добавил, что в этом году ожидается не так большой рост, как в прошлом году — один процент. Он выразил надежду, что в следующем году рост сельскохозяйственного производства продолжится.

Глава Минсельхоза доложил Путину о работе агропромышленного комплекса

По словам министра, на сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на ста процентах площадей. 

«Главное, что, несмотря на несколько неблагоприятные погодные условия, нам удалось собрать хороший урожай  — 110 миллионов тонн в чистом весе, это на 11 процентов больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет», — отметил Патрушев.

Автор: Дарья Смолина
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