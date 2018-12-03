Эксперт рассказал об опасности гражданской войны в Тунисе

Тунис, 3 декабря. Вспыхнувшая в Тунисе «Арабская весна» превратила некогда самое процветающее государство Ближнего Востока в рассадник экстремизма и преступности. Причиной затянувшегося упадка стала неспособность правительства совладать с кризисом и решить базовые проблемы общества, считает доцент РГГУ Сергей Серегичев.

«В Тунисе нет гражданской войны, но есть жесткое столкновение политических интересов. И, естественно, при неблагоприятном раскладе все это может вылиться в гражданскую войну, поскольку противоречия в обществе усугубляются», — заявил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По словам Серегичева, особую опасность представляют бедняки, чье количество растет день ото дня. Экстремисты охотно вербуют оставшихся без денег тунисцев.

Также эксперт отметил, что власти Туниса закрыли отдел по борьбе с терроризмом, который на деле искоренял инакомыслие. Серегичев подчеркнул, что это свидетельствует о том, что борьба за власть в стране есть.

Кроме того, значительную помощь бедствующему Тунису оказывает соседний Алжир. В Алжире боятся, что радикалы в конечном итоге захватят страну, тогда Тунис станет пристанищем для боевиков из соседей Сахары.