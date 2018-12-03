Министр иностранных дел Германии обсудит ситуацию на Азове с Лавровым и Климкиным

Берлин, 3 декабря. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас планирует обсудить ситуацию в Азовском море с российским и украинским коллегами — Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным. Об этом сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Встреча состоится в Милане 6 декабря.

«Министр иностранных дел будет в четверг на встрече глав МИД ОБСЕ, там не будет нормандской встречи, но будут переговоры с украинским главой МИД. В том числе и с российским главой МИД такие переговоры запланированы», — сказала Адебар.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Суда вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение. Российской стороне пришлось применить оружие для принудительной остановки кораблей. В результате корабли ВМСУ были задержаны, в отношении украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.