Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Министр иностранных дел Германии обсудит ситуацию на Азове с Лавровым и Климкиным

208
0 Оставить комментарий

Министр иностранных дел Германии обсудит ситуацию на Азове с Лавровым и Климкиным

Берлин, 3 декабря. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас планирует обсудить ситуацию в Азовском море с российским и украинским коллегами — Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным. Об этом сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

Встреча состоится в Милане 6 декабря.

«Министр иностранных дел будет в четверг на встрече глав МИД ОБСЕ, там не будет нормандской встречи, но будут переговоры с украинским главой МИД. В том числе и с российским главой МИД такие переговоры запланированы», — сказала Адебар.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Суда вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение. Российской стороне пришлось применить оружие для принудительной остановки кораблей. В результате корабли ВМСУ были задержаны, в отношении украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ. 

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.