Матвиенко рассказала о регистрации брендов «Астраханская вобла» и «Астраханский верблюд»

Москва, 3 декабря. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о регистрации региональных брендов «Астраханская вобла» и «Астраханский верблюд» в ходе заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности.

Ранее спикер Совфеда поручила всем сенаторам зарегистрировать минимум по два бренда в каждом регионе до конца 2018 года. Матвиенко отметила, что держит это поручение на особом контроле.

«Уже есть не только первые результаты, но уже достаточного много результатов, что меня радует. <…> Оказывается, у нас в России есть уникальные верблюды, а мы и не знаем», — отметила спикер верхней палаты парламента.

Также Матвиенко добавила, что на территории Северной Осетии зарегистрирован бренд воды «Нижний Кармадон», а в Белгородской области появилась «Старооскольская глиняная игрушка». В Башкирии зарегистрировали народный музыкальный инструмент курий.

Спикер верхней палаты подчеркнула, что регистрируемые бренды должны быть конкурентоспособными. Они должны принести регионам действительную прибыль, поэтому необходимо не только ускорить процесс, но и повысить качество.