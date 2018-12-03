Порошенко предпримет новую провокацию для продления военного положения — эксперт

Киев, 3 декабря. Президент Украины Петр Порошенко, вероятнее всего, предпримет новую попытку устроить провокацию в попытке продлить военное положение. Такое мнение высказал в понедельник заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, устроив провокацию в Керченском проливе, Порошенко добился некоторых результатов на внешнеполитическом фронте, но внутри страны его поддержали не все. Так, например, депутаты Верховной рады забраковали первый вариант предложения по введению военного положения, который предлагал установить особый режим на 60 дней.

«А рейтинг украинского лидера не растет. Ему только и остается, что попытаться устроить новую провокацию. Порошенко все это обосновывает различными мифическими угрозами со стороны России», — пояснил Жарихин телеканалу RT.

Ранее сообщалось, что украинская оппозиция собирается оспорить в суде решение о введении военного положения, ссылаясь на нарушения конституционных прав граждан.

Напомним, что военное положение было введено на Украине после того, как Россия задержала в Керченском проливе три украинских бронекатера, вторгшихся в российские территориальные воды. Военное положение введено на территории 10 регионов и продлится месяц. Отметим также, что президент Украины Петр Порошенко в связи с объявлением военного положения запретил въезд в страну всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.