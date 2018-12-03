Людям страшно: Тимошенко назвала шоковым состояние Украины от ввода военного положения

Киев, 3 декабря. Граждане Украины находятся в шоковом состоянии после введения в стране военного положения, начался массовый отток населения, в связи с чем действующие власти должны отчитаться перед парламентом о необходимости таких мер. Об этом заявила украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

На заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады Тимошенко подчеркнула, что парламент не имел права не поддержать президента Украины Петра Порошенко, выступившего с инициативой защитить страну от «агрессора», который якобы перебросил свои войска на границу и готов развязать «полномасштабную войну».

Однако введение военного положения привело к плачевным результатам для Украины, отметила Тимошенко, назвав состояние страны шоковым в данный момент.

«Людям по всей стране очень страшно. Они находятся в шоковом состоянии. Люди начали массово выезжать из страны», — сказала она.

При этом политик признала, что люди по всему миру и большинство СМИ подозревают, что военное положение на Украине имело искусственную природу и политическую подоплеку.

«Я, как и все патриотические силы Украины, не хочу в это верить, но мы должны с этим детально разобраться и дать украинскому народу ответ – действительно ли это так», — цитирует Тимошенко «ПолитНавигатор».

По ее словам, если все же окажется, что основание для такого шага со стороны украинского президента было искусственным, то всему парламенту предстоит принять меры для недопущения искусственных эскалаций в дальнейшем.

«Не может война стать фактором в какой-то политической возне», – констатировала Тимошенко.

Политик призвала в закрытом режиме заслушать президента страны, секретаря СНБО, главных силовиков, которые должны представить данные о том, как разворачивается ситуация с военным положением, что в рамках нее предпринимается.

«Возможно, придется обращаться к президенту по поводу сокращения продолжительности военного положения. Возможно, не будет оснований для этого», – добавила депутат.

Закон о введении военного положения в десяти областях Украины вступил в силу в четверг, 29 ноября, после публикации в правительственной газете «Урядовый курьер». Президент Украины объявил о мобилизации в условиях военного положения, пообещав при этом, что жизнь рядового украинца никак не изменится.

Решение о введении режима в стране было принято после того, как 25 ноября суда военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. При этом они не реагировали на законные требования российских властей прекратить опасное маневрирование и остановиться, после чего были задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все 24 моряка арестованы на два месяца.

Порошенко ранее отметил, что введенное в стране военное положение является превентивной мерой, и выразил надежду на то, что оно не продлится дольше 30 дней.