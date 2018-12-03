Астрологи рассказали о сложном периоде декабря для всех знаков зодиака

Москва, 3 декабря. Последний месяц уходящего года является особым. Именно в этот период многие начинают строить планы на будущий год. При этом зачастую подобные размышления сопровождаются анализом произошедшего в уходящем году, в ходе которого возникают мысли о том, что не все планы и цели были реализованы. По мнению астрологов начало декабря будет по-настоящему сложным для всех знаков зодиака.

По мнению астролога Татьяны Васильевой, первые семь дней декабря будут тяжелыми. В этот период сохраняется угроза конфликтов в любовных отношениях.

«Кто-то из партнеров может стать подозрительным, ревнивым. Кто-то захочет свободы, снять с себя обязательства. До 7 декабря не стоит выяснять отношения», — отмечает астролог.

При этом 7 декабря наступает новолуние, именно в этот день стоит заняться созданием списка желаний и целей на будущий год. В последний месяц 2018 года полнолуние и день зимнего солнцестояния приходятся на 22 декабря. Этот день будет обладать особой энергетикой. С 22 по 27 декабря необходимо направить все свои усилия на что-то одно. В этот период стоит доделать все начатое ранее, передает «МИР 24».

По словам ведического астролога Ирины Чайки, с 22 декабря необходимо начинать готовиться к новому году. В этот период стоит избавиться от всего старого. Кроме того, эти дни идеально подходят для того, чтобы очистить свой организм и сознание, а также создать новые, позитивные намерения.