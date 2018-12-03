«Справедливость» в обход закона: киевские власти хотят передать УПЦ КП собор Святой Софии

Москва, 3 декабря. Автокефальная Украинская православная церковь Киевского патриархата сможет получить Софийский собор в Киеве. С таким предложением выступил спикер Рады Андрей Парубий. По его мнению, это будет «актом восстановления исторической справедливости».

Софийский собор был построен в Киеве в первой половине XI века и на сегодняшний день является одним из крупнейших музейных центров на Украине. В список ЮНЕСКО храм внесли в 1990 году.

Интересно, что с инициативой передать храм УПЦ КП, в случае получения ею автокефалии, Парубию не помешал выступить тот факт, что этот собор запрещено передавать религиозным организациям. С призывом к восстановлению «справедливости» в обход закона он выступил в своем официальном микроблогеTwitter.

«В контексте предоставления местной украинской православной церкви томоса об автокефалии Вселенского Патриарха, мы убеждены, что мы должны начать дискуссию и работать над передачей местной церкви Софийского собора в Киеве. Это будет акт восстановления исторической справедливости», — написал Парубий.

Напомним, в середине октября власти Украины передали Константинополю Андреевскую церковь, хотя и украинский президент Петр Порошенко, и Рада неоднократно заявляли, что не собираются вмешиваться в дела церкви. Однако слова киевских властей и тут расходятся с делом.

Вопрос об автокефалии УПЦ КП Порошенко вовсе приравнял по важности к вступлению страны в ЕС и НАТО, и даже сделал одним из своих предвыборных лозунгов.