Сирия: МИД САР прокомментировал новый ракетный удар коалиции во главе с США

Дамаск, 3 декабря. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами в очередной раз показала свою поддержку террористических организаций, нанеся в воскресенье ракетный удар по армии Сирии, завили в министерстве иностранных дел республики.

«Эта атака укладывается в политику данной коалиции во главе с США, относительно которой имеются факты, подтверждающие с момента основания коалиции поддержку ею террористических организаций», — говорится в сообщении МИД Сирии.

В дипломатическом ведомстве отметили, что коалиция, нанеся удар по сирийской армии, в первую очередь поддерживает террористическую организацию «Исламское государство»1 (запрещена в России), чтобы боевики были «послушным инструментом» для достижения целей Вашингтона в регионе.

Ранее телеканал Ikhbariya со ссылкой на сирийский военный источник сообщил, что возглавляемая США международная коалиция в воскресенье выпустила несколько ракет в направлении позиций армии Сирии в районе аль-Гураб, в результате чего был нанесен материальный ущерб.

Напомним, США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии операции против «Исламского государства». В республике американцы действуют без официального разрешения Дамаска. Сирия неоднократно заявляла, что действия США лишь усугубляют ситуацию в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.