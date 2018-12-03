По Чехову — ружье должно выстрелить: в Совфеде назвали опасной переброску сил ВСУ к границе России

В период действия военного положения на Украине будет усилена охрана государственной границы с РФ — с таким заявлением выступил президент Петр Порошенко, открывая форум «70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в понедельник в Киеве. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Все возможности, которое дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с Крымом. Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях... пройдет передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, военные учения в областях, где объявлено военное положение, будут проведены, и учебные сборы с резервом первой очереди», — заявил Порошенко.

Украинский президент подчеркнул, что военное положение на территории страны — это превентивная мера сроком на 30 дней. Она введена для предупреждения «агрессии» и минимизации ее последствий «ради защиты самого главного права — права человека на жизнь».

«По Чехову — ружье должно выстрелить»

Сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал для ФАН заявление Петра Порошенко.

«Это по Чехову — ружье висит на стене, значит, оно должно выстрелить к третьему акту. Так и здесь — ввели военное положение, надо соответствовать: якобы есть военная угроза, а если она есть, то надо реагировать, — например, перекинуть ближе к нашим границам войска. Проблема ведь в чем состоит: законы вооруженных конфликтов и всяческого рода напряжений могут быть спровоцированы случайностью или другими непрогнозируемыми факторами», — пояснил Морозов.

По мнению сенатора, чем больше войск выставлено друг против друга по разные стороны границы, чем выше концентрация военных сил, тем больше вероятность начала военного конфликта.