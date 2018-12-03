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По Чехову — ружье должно выстрелить: в Совфеде назвали опасной переброску сил ВСУ к границе России

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По Чехову — ружье должно выстрелить: в Совфеде оценили переброску войск Украины к границе России

В период действия военного положения на Украине будет усилена охрана государственной границы с РФ — с таким заявлением выступил президент Петр Порошенко, открывая форум «70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины» в понедельник в Киеве. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Все возможности, которое дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерацией и административной границы с Крымом.

Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях... пройдет передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, военные учения в областях, где объявлено военное положение, будут проведены, и учебные сборы с резервом первой очереди», — заявил Порошенко.

По Чехову — ружье должно выстрелить: в Совфеде оценили переброску войск Украины к границе России

Украинский президент подчеркнул, что военное положение на территории страны — это превентивная мера сроком на 30 дней. Она введена для предупреждения «агрессии» и минимизации ее последствий «ради защиты самого главного права — права человека на жизнь».

«По Чехову — ружье должно выстрелить»

Сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал для ФАН заявление Петра Порошенко.

«Это по Чехову — ружье висит на стене, значит, оно должно выстрелить к третьему акту.

Так и здесь — ввели военное положение, надо соответствовать: якобы есть военная угроза, а если она есть, то надо реагировать, — например, перекинуть ближе к нашим границам войска.

Проблема ведь в чем состоит: законы вооруженных конфликтов и всяческого рода напряжений могут быть спровоцированы случайностью или другими непрогнозируемыми факторами», — пояснил Морозов.

Олег Морозов

По мнению сенатора, чем больше войск выставлено друг против друга по разные стороны границы, чем выше концентрация военных сил, тем больше вероятность начала военного конфликта.

«Если еще к этому добавить, что кто-то может и сознательно спровоцировать такой конфликт, то его угроза возрастает.

Поэтому понятно, что Порошенко под предлогом военного положения нагнетает обстановку до максимума. Он считает, что это должно каким-то образом отразиться на его рейтинге и консолидации его электората на выборах», — резюмировал Олег Морозов.

Автор: Илья Муромский
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