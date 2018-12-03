Депардье получил новосибирскую прописку

Новосибирск, 3 декабря. Известный актер Жерар Депардье прописался в Новосибирске.

По информации местных СМИ, актер прибыл в Новосибирск, где отправился в один из многофункциональных центров города. Там Депардье заполнил заявление об оформлении прописки. В понедельник, 3 декабря, артист получил штамп в паспорте, который подтвердил его новосибирскую прописку.

На данный момент Депардье планирует пробыть Новосибирске только четыре дня. Сменить место жительства он решил в связи с более выгодным географическим положением города. Отмечается, что он и его команда планируют заняться в Новосибирске бизнесом. Дело будет связано с дистрибуцией и производством продуктов питания.

Ранее Депардье, два года назад получивший гражданство России, признался, что мечтает о квартире в Москве, пишет «ФедералПресс». Напомним, получить российское гражданство актер решил после того, как правительство Франции решило ввести так называемый налог на роскошь, который платят граждане с большим доходом. Весной этого года Депардье посетил посольство РФ в Париже, чтобы проголосовать на выборах президента России, пишет Infox.