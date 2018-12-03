Сирия, 3 декабря. Боевики «Джейш Аль-Иззы» попытались проникнуть на позиции САА на севере Хамы. Сотрудники ЦПВС доставили гумпомощь в Дейр-эз-Зор. Несколько курдских бойцов были убиты при взрыве в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям исламистов в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве одного из курдских бойцов в Хасаке.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла позиции САА к юго-западу от Алеппо.

«Джейш Аль-Изза»: предприняла попытку атаки позиций САА в северной части провинции Хама.

Курды: завили об уничтожении полевого командира ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора; понесли потери в результате взрыва в городе Ракка.

Провинция Алеппо

К юго-западу от Алеппо вновь отмечаются вооруженные стычки между правительственными силами и боевиками исламистских бандформирований. Как передает новостной портал Al Masdar News, столкновения были инициированы радикалами террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», отряды которого базируются в районе населенного пункта Хан Туман. Это побудило силы САР приступить к ответным обстрелам укрепрайонов нападавших. Согласно данным источников AMN, удары пришлись по военным объектам радикалов в районе магистрали М-5. Напомним, исламисты продолжают поддерживать вооруженное противостояние с САА, несмотря на многочисленные попытки сирийских властей урегулировать конфликт мирным путем.

Провинция Хомс



Стало известно, что в результате ракетных ударов сил международной коалиции в районе так называемой зоны безопасности на юге Хомса никто из военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) не пострадал. Об этом сообщает агентство новостей Al Manar News. Сегодня утром поступали сведения об обстреле позиций правительственных подразделений в районе горы Аль-Граб. Представители Министерства обороны Сирии заявили, что это в очередной раз свидетельствует о том, что Вашингтон оказывает поддержку террористическим формированиям, которые дислоцируются в зоне Ат-Танфа. Напомним, Соединенные Штаты незаконно оккупировали данные территории, несмотря на протесты сирийского правительства.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские СМИ продолжают публиковать сообщения о потерях со стороны «Исламского государства». Как передает информационный портал Al Masdar News, бывший полевой командир террористической группировки албанского происхождения был ликвидирован в ходе перестрелки с «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) недалеко от города Хаджин в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Между тем сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в населенном пункте Сальхия. Кроме того, гумпомощь была доставлена в город Заафарана в провинции Хомс. Отмечается, что представители ЦПВС осуществляют визиты по всей стране для оценки гуманитарной ситуации. В настоящее время усилия российских военных сосредоточены главным образом на оказании помощи беженцам, возвращающимся в Сирию.

Провинция Ракка

Появились подробности о последствиях взрыва в административном центре провинции, прогремевшего несколько часов назад. Согласно информации военного источника в социальной сети Twitter (MuhammedAlYunus), в результате детонации СВУ были убиты несколько бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF), кроме того, ряд курдских радикалов были ранены. Отмечается, что бомба была активирована на шоссе вблизи моста Джиср Аль-Кадим в южной части города Ракка. Несмотря на то, что до сих пор ни одно из вооруженных формирований не взяло на себя ответственность за организацию взрыва, предполагается, что бомба была установлена членами «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Хама

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что боевики антиправительственной группировки «Джейш Аль-Изза» предприняли попытку проникнуть на позиции Сирийской арабской армии (САА) в северной части Хамы. Исламисты атаковали позиции правительственных сил вблизи населенного пункта Залейн. Тем не менее военнослужащие сил САР, патрулирующие данные территории, предотвратили нападение радикалов, открыв огонь прежде, чем они смогли приблизиться к городу. По данным интернет-портала Masar Press Agency, артиллерийские дивизионы САА также нанесли ответные удары по военным объектам джихадистов в районе деревни Лахая. О потерях боевиков в живой силе или военной технике не сообщается.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о ливневых дождях в провинции Хасака, из-за которых была размыта дорога между населенными пунктами Таль Хамис и Абу Джарн. Кроме того, в результате чрезмерных осадков был разрушен мост, находящийся между деревнями Таль Ало и Ум Кейф Фаукани.

Тем временем Twitter-канал (soheb9933) передает, что неизвестные исламисты застрелили бойца «Демократических сил Сирии» (SDF) в деревне Ум Мадфа к юго-западу от административного центра региона. Предполагается, что убийство было совершено членами подпольных групп «Исламского государства», скрывающимися в безлюдных районах провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)