Порошенко предложил Раде разорвать договор о дружбе с Россией

Киев, 3 декабря. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского парламента.

Согласно данным на сайте Рады, законопроект внесен 3 декабря. Его текст и сопроводительные документы пока не обнародованы.

Напомним, в сентябре Москва получила от Киева ноту о непродлении Украиной действия документа.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года. Документ вступил в действие 1 апреля 1999 года. Срок его действия определялся на 10 лет с возможностью автоматического продления на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.