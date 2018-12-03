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Порошенко предложил Раде разорвать договор о дружбе с Россией

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Порошенко предложил Раде разорвать договор о дружбе с Россией

Киев, 3 декабря. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского парламента.

Согласно данным на сайте Рады, законопроект внесен 3 декабря. Его текст и сопроводительные документы пока не обнародованы.

Напомним, в сентябре Москва получила от Киева ноту о непродлении Украиной действия документа.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года. Документ вступил в действие 1 апреля 1999 года. Срок его действия определялся на 10 лет с возможностью автоматического продления на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Автор: Регина Пак
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