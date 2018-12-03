Проще расплатиться по долгам: в Киеве объяснили, почему Украине не нужно брать новый кредит от МВФ

Киев, 3 декабря. Вместо того, чтобы брать новый кредит у Международного валютного фонда (МВФ), киевским властям было бы «проще расплатиться по старым долгам». Об этом заявил экономический и политический эксперт Всеволод Степанюк в прямом эфире телеканала «NewsOne».

Как отметил эксперт, в текущем году можно было бы справиться без транша, поскольку, по его мнению, внутренние резервы позволяли держаться на плаву. Так, Степанюк считает, что брать новый кредит от МВФ не нужно.

«Платежный баланс был сбалансированный, и за счет резервов можно было бы не брать кредит. Эти деньги МВФ лежат у нас в резервах, просто можно было бы их оттуда отдать», — считает политолог.

Степанюк также объяснил, что золотовалютные запасы Украины все равно не могут быть использованы для других целей, кроме раздачи долгов, передает «ПолиНавигатор».

Напомним, ранее генеральный директор Международного валютного фонда Кристина Лагард заявила, что в МВФ планируют рассмотреть предоставление материальной помощи Киеву после 10 декабря уходящего года. Она сообщила, что глава Украины Петр Порошенко рассказал ей о размерах бюджета Украины на будущий год, получивших положительные оценки экспертов МВФ.

Киев до конца этого года должен получить от МВФ суммарно порядка 2,5 млрд долларов. Одним из ключевых условий для выделения очередного транша было повышение тарифов на газ для граждан страны. Украинское руководство называет предоставление материальной помощи со стороны МВФ едва ли не единственным средством спасения от экономического краха.