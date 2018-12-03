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МВД РФ объявило о «миграционной амнистии» для нелегалов из Молдавии

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МВД РФ объявило о «миграционной амнистии» для нелегалов из Молдавии

Москва, 3 декабря. МВД России после договоренностей президентов Молдавии и РФ Игоря Додона и Владимира Путина объявило о «миграционной амнистии» для молдован, которые нарушили сроки пребывания на территории российского государства. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Граждане Молдавии, которые находятся в России с нарушением срока пребывания, смогут выехать из страны без привлечения их к административной ответственности и принятия в отношении них решений о неразрешении въезда в Россию. Выехать в республику необходимо в период с 1 января по 24 февраля 2019 года.

Ранее Додон сообщил, что порядка 180 тысяч граждан Молдавии, которые работают в России и имеют нарушения российского законодательства, смогут воспользоваться «миграционной амнистией».

Автор: Дарья Смолина
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