Самый богатый человек Бельгии ушел из жизни

Брюссель, 3 декабря. Миллиардер Альберт Фрер, признанный самым богатым человеком Бельгии, ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в его холдинговой компании Groupe Bruxelles Lambert (GBL).

«GBL с грустью сообщает о кончине Альберта Фрера. На протяжении более трех десятилетий под его руководством компания стала одним из крупнейших холдингов Европы», — говорится в сообщении.

Бельгийский миллиардер был назван журналом Forbes «бизнесменом Европы последней четверти XX века». Свое состояние в 5,8 миллиарда долларов он приобрел в конце 1970 годов после того, как продал свои активы в сталелитейной отрасли государству.

С тех пор Фрер выступал крупным инвестором, которому принадлежали доли в нефтедобывающей компании Total, производителе люксовой одежды Burberry и многих других. В 2002 году Фрер получил титул барона.

Как сообщает «Свободная Пресса», миллиардер дважды вступал в брак и стал отцом троих детей. Младший сын Фрера погиб в 19 лет в автокатастрофе.

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