Совфед готовит обращение к мировому сообществу в связи с военным положением на Украине

Москва, 3 ноября. Совет Федерации готовит обращение к представителям международного сообщества в связи с введением военного положения на Украине. Об этом в понедельник сообщил источник в верхней палате парламента. Ожидается, что обращение будет принято на заседании Совфеда 5 декабря.

«Планируется рассмотреть обращение к мировому сообществу в связи с введением военного положения на Украине, которое нарушает права человека, в особенности — на востоке страны»,— отметил он.

По его словам, в заявлении также будет упомянут инцидент в Керченском проливе, который Москва расценивает, как неприкрытую провокацию, передает РИА Новости.

Напомним, что военное положение было введено на Украине после того, как Россия задержала в Керченском проливе три украинских бронекатера, вторгшихся в российские территориальные воды. Военное положение введено на территории 10 регионов и продлится месяц. Отметим также, что президент Украины Петр Порошенко в связи с объявлением военного положения запретил въезд в страну всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, Порошенко ввел военное положение, чтобы сорвать проведение выборов, запланированных на следующий год, и удержаться у власти, пишет «Газета.ру».