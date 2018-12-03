Главы МИД НАТО обсудят действия США и России в рамках ДРСМД на встрече в Брюсселе

Брюссель, 3 декабря. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на встрече в Брюсселе. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, союзники по НАТО рассмотрят инцидент вокруг ДРСМД и обсудят действия США и России в рамках Договора на встрече 4 и 5 декабря в столице Бельгии.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД из-за того, что Россия якобы нарушает его. Также американский президент отметил, что Договор является преградой для США на пути противодействию Китаю.

В Москве назвали решение Трампа ошибочным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Вашингтон предоставит доказательства того, что Москва нарушила Договор.

Президент России Владимир Путин выразил беспокойство решением США выйти из соглашения. Глава государства отметил, что выход США из ДРСМД и неясность позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях могут привести к неконтролируемому наращиванию вооружения.