Грязная кухня «пожертвований» Навальному: хакеры вскрыли схему финансирования ФБК

Хакерская группа Anonymous продолжает публикацию разоблачений, касающихся иностранных агентов влияния в России. В частности, на прошедших выходных в Сеть попали материалы, которые раскрывают весьма показательные схемы финансирования неудачной выборной кампании создателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), блогера Алексея Навального.

Оказалось, что никаких значительных пожертвований от «простых российских граждан» в копилке организаций Навального не имеется, в то время как большая часть денег поступает на счета блогера от сотрудников самого ФБК.

Очевидно, таким образом ФБК и другие организации под патронатом Навального могут легализовывать деньги, которые они получают от иностранных источников, с тем чтобы не попасть под определение «иностранного агента» и скрыть от своих сторонников этот постыдный статус.

Пожертвование, без НДС! Обязательно — без НДС!

Опубликованная в Сети грязная кухня «пожертвований» работников ФБК на деятельность организаций Навального, вскрытая хакерами, пока что достаточно скупа. В ней фигурирует список банковских переводов юриста ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы ФБК Анны Бирюковой, а также еще одного юриста фонда Евгения Замятина.

Эти сотрудники ФБК, согласно выложенным выпискам банковских платежей, втроем пополнили счета Навального на 5 547 500 рублей. Судя по внешнему виду опубликованных таблиц, данная информация была почерпнута из некоего электронного файла «черной кассы», сведения из которого и попали впоследствии в руки хакеров из группировки Anonymous.

Выложенные платежи относятся к периоду апреля-мая 2017 года — таким образом, эти «пожертвования» приходятся на период подготовки Навальным несанкционированных митингов на Тверской улице (которые блогер позиционировал как «народные гулянья против коррупции») и начало его провальной выборной кампании на президентских выборах 2018 года в России.

Показательны и формулировки платежей, которые, судя по всему, были полностью скопированы из банковских платежек. Так, если Бирюкова лишь лаконично написала «Пожертвование» во всех трех своих переводах, то оба юриста ФБК предпочли детально расшифровать смысл операции: «Пожертвование, без НДС» (второй вариант: «Пожертвование на деятельность фонда, НДС не облагается»).

Такие формулировки в платежах юристов Гимади и Замятина вполне разумны и призваны спасти их собственные шкуры от пристального ока российских налоговых органов — но при этом проливают свет на происхождение денег на их собственных счетах. Все дело в том, что, согласно российским законам, нотариусы, адвокаты и юристы не платят НДС за свои адвокатские и юридические услуги, то есть когда они получают зарплату за профессиональную деятельность. Во всех прочих случаях, например при коммерческих операциях, юристы платят НДС на общих основаниях.

Предусмотрительная оговорка «НДС не облагается» свидетельствует о том, что суммы, переведенные обоими юристами на счета Навального, не были заработаны ими в результате профессиональной деятельности. А были, например, получены в качестве банковских переводов неясного происхождения. Кому хочется заплатить 18% от суммы 2 450 000 рублей, как у Гимади, или 1 997 500 рублей, как у Замятина? Извините, дураков нет!

Кстати, со вторым «пожертвованием», которое единым траншем переводил на реквизиты фонда Навального юрист Замятин, и вовсе получилось показательно. Такая «некругло-девяточная» сумма (1 997 500 рублей), скорее всего, говорит о том, что у юриста Замятина карточка с комиссией на перевод, которая составила 2500 рублей к сумме 2 000 000 рублей и которую он явно не хотел оплачивать за счет своих средств.

Получилось, что Замятину перевели 2 000 000 рублей для последующего «пожертвования», а вот к Навальному на фонд попало лишь 1 997 500 рублей. Без НДС.

Как увести 76 миллионов рублей на «выборах»

Впрочем, новые сведения о похождениях Гимади, Замятина и Бирюковой — лишь очередной штрих к истории о мутных финансовых схемах и нечистоплотных поступках, которые постоянно сопровождают деятельность ФБК и ряда других организаций, созданных Навальным.

Например, согласно материалам проверки Минюста РФ в отношении фонда «Пятое время года», руководителем которого является Леонид Волков, один из ближайших соратников Алексея Навального и муж упомянутой Анны Бирюковой, практика «пожертвований» от рядовых сотрудников организаций Навального присутствовала и в этой организации.

По результатом проверки стало известно, что крупные суммы денег в кассу «Пятого времени года» поступали от сотрудников ФБК, в частности от директора ФБК Романа Рубанова, который «пожертвовал» 4 025 000 рублей, Руслана Шаведдинова, который пополнил кассу «Пятого времени года» на целых 15 498 000 рублей, и Анны Чехович, чей вклад был наиболее весомым и составил 17 336 000 рублей.

Шаведдинов являлся в то время всего лишь пресс-секретарем избирательной кампании Навального и был ведущим передачи «Кактус», а Чехович и вовсе была рядовой сотрудницей московского штаба Навального. Понятно, что суммы в 15 и 17 миллионов рублей составляли бы многолетние заработные платы этих молодых людей, и они вряд ли могли пожертвовать их фонду из своих доходов или сбережений.

Особенно показательными на фоне выявления проверкой Минюста РФ данных фактов стали собственные высказывания Волкова. В своих комментариях об источниках финансирования организаций Навального и своего фонда «Пятое время года» Волков постоянно сообщал о «тысячах мелких жертвователей» и о «медианном пожертвовании в несколько сотен рублей». Впрочем, Волков соврал и о себе лично — именно он выступил главным «жертвователем» своего фонда, переведя на его счета более половины всей суммы доходов фонда — 47 525 454 рубля.

В то же время прямые поступления от различных физических лиц, произведенные через кассу «Альфа-банка», открытую для «Пятого времени года», составили лишь 6 800 000 рублей, около 7% от общей суммы доходов фонда в размере 96 775 000 рублей. Таким образом, фонд «Пятое время года» можно смело назвать фондом «имени Волкова, Рубанова, Шаведдинова и Чехович». Ну и анонимных 7% жертвователей, которые зашли внести деньги в кассу фонда в отделении «Автозаводское» столичного «Альфа-банка».

Впрочем, главным фактом проверки Министерства юстиции стали даже не фамилии Рубанова, Шаведдинова и Чехович, а деятельность «Пятого времени года». Дело в том, что официальная уставная направленность этого фонда была заявлена как «предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки». Однако фактически «Пятое время года» не только финансировало так называемую «предвыборную кампанию» Навального и занималось оплатой услуг СМИ и журналистов, но и обеспечивало деятельность штабов ФБК в регионах России. Таким образом, основная претензия Минюста РФ связана с прямым нарушением сферы деятельности фонда, оговоренной в его уставе.

Касательно же деятельности Леонида Волкова в качестве руководителя «Пятого времени года», Минюст РФ озвучил совсем иное определение.

«Согласно сведениям… в период с декабря 2016 года по октябрь 2017 года на карту Публичного акционерного общества «Сбербанк» и лицевые счета Волкова Л.М. поступили денежные средства в размере 124 120 000 рублей для поддержки кампании. Волковым Л.М. в адрес фонда перечислены денежные средства в размере 47 525 454 рубля в качестве добровольных пожертвований», — сообщает министерство.

Как говорится, учись, Замятин! У господина Волкова «комиссия» составила без малого 76 595 000 рублей из 124 120 000 полученных! А не твои жалкие 2500 рублей на двух миллионах…

Грустный итог

Создается впечатление, что российская «несистемная оппозиция» живет в каком-то параллельном мире. В котором почему-то не действуют правила, касающиеся принципов обеспечения финансирования и отчетности некоммерческих организаций. В этом мире можно легко нарушать и устав собственного фонда, и массу законов РФ. В этом мире абсолютно нормальным выглядит получение 17 миллионов рублей от собственного сотрудника в качестве «помощи организации», в то время как общественности выдается рассказ о «тысячах сторонников, жертвующих по 100 рублей с зарплаты».

Фактическое жульничество с «переводом в черный нал» 76 миллионов целковых тоже проходит в этом удивительном мире лишь по категории «следствие отметило». Хотя данный эпизод биографии Леонида Волкова тянет на отдельную статью, которая в обычном мире, регулируемом УК РФ, называется «Мошенничество».

Хочется верить, что очередные публикации о грязной кухне организаций Навального наконец-то поставят ребром вопрос о привлечении к уголовной ответственности всех причастных к преступным схемам: начиная с простых исполнителей и заканчивая главными персонажами, в том числе Леонидом Волковым и Алексеем Навальным.