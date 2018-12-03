Украинский след и съеденная флешка: эксперт объяснил, чем важен «прецедент Устинова» для России

Продолжаются аресты по делу уральского политтехнолога, а точнее, специалиста по черному пиару Александра Устинова. Вслед за ним были арестованы его помощники — Иван Бесценный и Антон Старк. По версии следствия, все трое входили в преступную группу, которая может быть причастна к вымогательству значительных сумм денег. Ранее сам Устинов был арестован на два месяца по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Специалист по черному пиару известен как владелец нескольких интернет-ресурсов, в том числе скандального Telegram-канала «Устинов троллит». Следствие считает, что Устинов в составе преступной группы использовал принадлежащие ему ресурсы для размещения порочащей политиков и бизнесменов информации, а потом вымогал деньги за удаление компромата.

Комментируя эту историю Федеральному агентству новостей, эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев отметил, что современное информационное пространство активно мигрирует в сторону вседозволенности, стирая грани не только приличий, но и правдоподобности.

«Критерий истинности во многом утрачен, — говорит эксперт. — Более чем «свободная» интерпретация фактов стала уже общим местом для многих людей, занимающихся как журналистикой, так и пиаром».

Это касается и относительно новых форм передачи информации, в частности, популярных Telegram-каналов, которые процветают, несмотря на судебный запрет деятельности этого мессенджера в России, подчеркнул собеседник ФАН.

«Господин Устинов тут действовал вполне в духе времени: он использовал как Telegram, так и другие свои сайты не для донесения информации, а для манипулирования, для воздействия на политические и бизнес-структуры. Цель одна — извлечение прибыли. Такое понятие, как правдивость информации, тут не фигурировало вообще. Интернет для таких, как Устинов, — это средство манипуляции, жонглирования фактами, передергивания и мошенничества. Главная цель тут, повторю: извлечение прибыли, в том числе с помощью шантажа».

По словам эксперта, процесс по делу Устинова и его подельников может стать показательным и во многом прецедентным для России, и это отрадный факт.

«Привлекать к ответственности за такое обязательно надо, — считает политолог. — Пора уже строже наказывать за клевету, за распространение лживой или недостоверной информации. Тут важно, конечно, и общественное порицание подобных явлений, но, когда этого недостаточно, следует задействовать как административный, так и уголовный кодекс».

Естественно, использовать возможности уголовного или административного кодекса следует только в случае наличия состава преступления, подчеркнул собеседник ФАН.

«Устинов не один такой «боец» на этом поле, — продолжил Киреев. — Такие «устиновы» есть в каждом регионе. Везде есть по нескольку СМИ, работающих по методам черного пиара: компрометирующие материалы, которые негативно сказываются на политическом имидже или коммерческой репутации какого-либо человека или организации, предлагается либо не размещать, либо удалить за соответствующую мзду. Это явление, к сожалению, давно стало повсеместным».

По словам политолога, такое, конечно, происходит не только в России, но и в других странах.

«Но нам стоит заботиться прежде всего о себе, поэтому деятельность таких СМИ необходимо пресекать, а их владельцев привлекать к ответственности. Вне зависимости от формы этого СМИ — традиционное, электронное или Telegram-канал — это неважно. За публикацию клеветнической или недостоверной информации надо наказывать, и «прецедент Устинова» тут очень важен», — подчеркнул Владимир Киреев.

Что касается Александра Устинова, то к нему серьезные претензии имеет завод «Вентпром», у которого черный пиарщик, по версии следствия, вымогал 1,75 млн рублей за удаление клеветнического материала. Сам Устинов все обвинения отрицает.

В заявлении руководства «Вентпрома» говорится, что Александр Устинов в составе международной группы, в которую входили также граждане Украины, в течение длительного времени распространял «не соответствующие действительности сведения клеветнического характера» в отношении руководства предприятия, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, других известных уральских политиков и бизнесменов.

Отметим, помимо «украинского следа», в деле Александра Устинова фигурирует и «съеденная флешка». Суд, принимая решение о его аресте, учел заявление прокуратуры, что подозреваемый при задержании оказал сопротивление, пытался скрыться во время обыска, а также сделал попытку съесть флешку с доказательствами.

Следствие согласно с мнением руководства предприятия и считает, что Устинов создал преступную группу с целью «организации мошеннических схем и вымогательства путем распространения в Интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях».